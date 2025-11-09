В турецком районе Диловасы провинции Коджаэли произошел сильный пожар на складе парфюмерии на улице Мимар Синан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

В результате возгорания погибли шесть человек, один человек получил ранения.

Причины пожара пока неизвестны. Пожарные оперативно локализовали огонь, продолжаются работы по охлаждению здания и расследование инцидента.

Губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что пожар полностью потушен, и выразил соболезнования семьям погибших.