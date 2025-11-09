Сильный пожар на складе парфюмерии в Турции унес жизни шести человек
В провинции Коджаэли погибло шесть человек, один пострадал.
Сегодня, 03:12
38Фото: Oxu.az
В турецком районе Диловасы провинции Коджаэли произошел сильный пожар на складе парфюмерии на улице Мимар Синан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
В результате возгорания погибли шесть человек, один человек получил ранения.
Причины пожара пока неизвестны. Пожарные оперативно локализовали огонь, продолжаются работы по охлаждению здания и расследование инцидента.
Губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что пожар полностью потушен, и выразил соболезнования семьям погибших.
