Сильный пожар на складе парфюмерии в Турции унес жизни шести человек

В провинции Коджаэли погибло шесть человек, один пострадал.

Фото: Oxu.az

В турецком районе Диловасы провинции Коджаэли произошел сильный пожар на складе парфюмерии на улице Мимар Синан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

В результате возгорания погибли шесть человек, один человек получил ранения.

Причины пожара пока неизвестны. Пожарные оперативно локализовали огонь, продолжаются работы по охлаждению здания и расследование инцидента.

Губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что пожар полностью потушен, и выразил соболезнования семьям погибших.

