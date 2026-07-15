Сильный пожар в жилом комплексе Брюсселя унес жизни нескольких человек
В лифтах застряли несколько человек.
15 Июля 2026, 00:46
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15 Июля 2026, 00:4615 Июля 2026, 00:46
132Фото: Pixabay.com
В жилом комплексе Oxy Tower в центре Брюсселя произошел сильный пожар, в результате погибли несколько человек.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщения экстренных служб, пожар начался на втором этаже здания и перекинулся в шахту лифта, в результате распространился и на другие этажи.
В лифтах оставались несколько человек, пожарным удалось их спасти. Также из здания извлекли несколько тел. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.
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