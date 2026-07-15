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Сильный пожар в жилом комплексе Брюсселя унес жизни нескольких человек

В лифтах застряли несколько человек.

15 Июля 2026, 00:46
АВТОР
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Pixabay.com 15 Июля 2026, 00:46
15 Июля 2026, 00:46
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Фото: Pixabay.com

В жилом комплексе Oxy Tower в центре Брюсселя произошел сильный пожар, в результате погибли несколько человек.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщения экстренных служб, пожар начался на втором этаже здания и перекинулся в шахту лифта, в результате распространился и на другие этажи.

В лифтах оставались несколько человек, пожарным удалось их спасти. Также из здания извлекли несколько тел. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.

 

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