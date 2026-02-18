Сильный снегопад обрушился на Румынию, нарушив транспортное сообщение по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщает Romania Insider, румынская столица Бухарест и окружающий ее уезд Илфов оказались в числе наиболее пострадавших регионов, где, по прогнозам, выпадет до 50 см снега. Национальное метеорологическое управление Румынии выпустило предупреждения красного уровня из-за опасности сильного снегопада в Бухаресте и уезде Илфов, сообщив, что уже выпало 30-35 см снега. Аварийные службы провели там более 100 операций по уборке поваленных деревьев и незакрепленных строительных элементов, которые повредили около 40 автомобилей.



Перекрыты ряд участков основных автомагистралей. Департамент по чрезвычайным ситуациям призвал водителей избегать поездок без срочной надобности, предупредив, что быстро меняющиеся погодные условия могут заблокировать дороги.



Непогода повлияла и на воздушное сообщение. В международном аэропорту имени Анри Коанды и международном аэропорту Бухарест Бэняса воздушное движение осуществлялось в условиях снегопада и сильного ветра. Несколько рейсов отменены, а некоторые - перенаправлены в другие аэропорты.



Движение поездов также было нарушено, после того как упавшие деревья повредили контактные сети. В некоторых случаях задержка составляет более чем два часа.



В ряде уездов страны школы перешли на онлайн-обучение.



По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии, в результате непогоды в период с 8.00 17 февраля по 6.30 18 февраля зафиксированы последствия в 67 населенных пунктах в 21 уезде и Бухаресте.