Сильный старт перед Кубком мира: Казахстан забирает пьедестал

С 23 по 26 апреля 2026 года в Ташкент проходит международный турнир по конному спорту под эгидой Fédération Équestre Internationale (FEI), передает BAQ.KZ.

Программа турнира включает шесть видов соревнований с высотой препятствий от 120 до 155 см. В первый день запланированы Accumulator и квалификация к Гран-при Кубка мира, в последующие дни – двухфазные маршруты и финальные заезды.

По итогам первого дня сборная Казахстана продемонстрировала высокий уровень и заняла призовые места.

В маршруте 120 см:

Бекжан Байжанулы (KING DIAMOND) – 1 место

Олег Соколенко (SHENANIGAN) – 3 место

Ислам Исламов (CLASSICA STAR) – 6 место

В маршруте 140 см (World Cup Grand Prix Qualifier):

Ксения Баталова (LADY DI) – 1 место

Олег Соколенко (CINDERELLA) – 2 место

Нурила Турисбекова (QUIBELLE VAN D’ABELENDREEF) – 3 место

Раисса Соколенко (URAN – NAD WIGRAMI) – 5 место

Казахстанские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, точность и высокий уровень мастерства.

Впереди ключевые старты, включая FEI Jumping World Cup™ Grand Prix «Eurasian League», который пройдет 26 апреля. Участники будут соревноваться на маршруте с высотой препятствий до 155 см.

В состав сборной Казахстана вошли: Олег Соколенко, Ислам Исламов, Даяна Онаева, Аян Гани, Ясмин Ибрагимова, Бекжан Байжанулы, Азамат Хассенов, Нурила Турисбекова, Раисса Соколенко, Шынгыс Маликаждар, Ксения Баталова, Жаннет Чайжунуссова.

Данный турнир имеет не только спортивное, но и стратегическое значение: он способствует укреплению международного сотрудничества, развитию инфраструктуры конного спорта в регионе и повышению уровня подготовки спортсменов, открывая новые возможности для выхода на мировую арену.