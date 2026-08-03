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Сильный ветер осложнил тушение возгорания мусора в Аксайском ущелье

Пожар удалось локализовать.

3 Августа 2026, 22:13
АВТОР
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Pixabay.com 3 Августа 2026, 22:13
3 Августа 2026, 22:13
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Фото: Pixabay.com

В Карасайском районе произошло возгорание мусора на территории карьера «Аксай» в Аксайском ущелье. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.

Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.

В МЧС сообщили, что тушение осложняется труднодоступностью участка. Очаги тления находятся на крутом склоне, куда пожарной технике сложно подъехать. Дополнительные трудности создают сильные порывы ветра, способствующие распространению тления.

В настоящее время на месте продолжаются работы по рекультивации территории и засыпке очагов грунтом. Спасатели также проводят тушение оставшихся очагов возгорания.

Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

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