Сильный ветер осложнил тушение возгорания мусора в Аксайском ущелье

В Карасайском районе произошло возгорание мусора на территории карьера «Аксай» в Аксайском ущелье. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.

Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.

В МЧС сообщили, что тушение осложняется труднодоступностью участка. Очаги тления находятся на крутом склоне, куда пожарной технике сложно подъехать. Дополнительные трудности создают сильные порывы ветра, способствующие распространению тления.

В настоящее время на месте продолжаются работы по рекультивации территории и засыпке очагов грунтом. Спасатели также проводят тушение оставшихся очагов возгорания.

Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.