Сильный ветер осложнил тушение возгорания мусора в Аксайском ущелье
Пожар удалось локализовать.
3 Августа 2026, 22:13
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3 Августа 2026, 22:133 Августа 2026, 22:13
159Фото: Pixabay.com
В Карасайском районе произошло возгорание мусора на территории карьера «Аксай» в Аксайском ущелье. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.
Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.
В МЧС сообщили, что тушение осложняется труднодоступностью участка. Очаги тления находятся на крутом склоне, куда пожарной технике сложно подъехать. Дополнительные трудности создают сильные порывы ветра, способствующие распространению тления.
В настоящее время на месте продолжаются работы по рекультивации территории и засыпке очагов грунтом. Спасатели также проводят тушение оставшихся очагов возгорания.
Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.
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