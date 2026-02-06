6 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области из-за сильного ветра с порывами до 32 м/с зафиксированы повреждения ряда объектов, передает BAQ.KZ.

В результате непогоды полностью сорваны кровли 3 жилых домов, частично повреждены крыши ещё 7 домов, а также пострадали 7 объектов предпринимательства. На улице Бейбитшилик произошло падение флагштока, временно отключено электроснабжение. Протяжённость повреждённых линий электропередач составляет около 2 км. Сведений о пострадавших гражданах нет.

"Стихийные бедствия приходят внезапно и требуют слаженных и оперативных действий. Сегодня я выехал в Жанатас и ознакомился с текущей обстановкой. Коммунальные службы работают в штатном режиме, социальные объекты не затронуты. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Оценка ущерба продолжается, на устранение последствий будут предусмотрены средства, вся необходимая помощь жителям и предпринимателям будет оказана. Ситуация находится под моим личным контролем", отметил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

По факту происшествия при акимате района создан оперативный штаб, проводятся восстановительные работы. Обстановка остаётся стабильной, ситуация находится на контроле.