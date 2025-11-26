26 ноября на севере и востоке Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, туман и гололёд, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В СКО, ВКО и Абайской области прогнозируют дождь со снегом, на отдельных участках дороги будут скользкими.

В столице переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с, ночью +1…+3°C, днём +4…+6°C. В Алматы и Талдыкоргане будет более тепло: ночью +2…+4°C и -5…-7°C соответственно, днём воздух прогреется до +14…+16°C и +14…+16°C.

На западе страны и в центральных регионах осадки маловероятны, ветер умеренный. В Актау, Атырау и Кызылорде ожидается переменная облачность и температура воздуха ночью +1…-3°C, днём до +16°C.

Жителям северных и восточных областей рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда и сильного ветра, а водителям — снижать скорость и быть внимательными при движении.