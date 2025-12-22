В городе Актау пресечена деятельность по незаконному хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках досудебного расследования сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых в одном из микрорайонов Актау были задержаны лица, подозреваемые в хранении наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта. В ходе санкционированных и несанкционированных следственных действий изъяты синтетические наркотические вещества, а также наркотические средства растительного происхождения. Кроме того, обнаружены предметы, использовавшиеся для фасовки, взвешивания и распространения запрещённых веществ.

В ходе проверки также выявлены тайники с наркотическими средствами, оборудованные на территории Актау и в Мунайлинском районе. Все обнаруженные вещества изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

По предварительным данным, противоправная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы с использованием закладочного способа распространения. Проведённые экспертизы подтвердили изъятие наркотических средств в значительном объёме.

Один из подозреваемых водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и возможных соучастников. Досудебное расследование продолжается.