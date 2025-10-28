В Судане продолжаются ожесточённые бои между правительственными войсками и Силами быстрого реагирования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

Как сообщает Associated Press, представители СБР заявили о взятии под контроль ключевой военной базы и штаба армии в городе Эль-Фашир - административном центре провинции Северный Дарфур.

По данным агентства, бойцы СБР опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой они празднуют "победу" на территории военной базы. Спутниковые снимки, проанализированные AP, подтверждают, что здания штаба 6-й дивизии получили значительные повреждения в ходе боёв.

Эль-Фашир остаётся последним крупным оплотом правительственных войск в регионе Дарфур, осаждённым СБР более года. По оценкам ООН, в городе заблокированы около 260 тысяч мирных жителей, которые оказались в зоне постоянных обстрелов и гуманитарной блокады.

Официального подтверждения от суданского военного командования о потере базы пока не поступало. Однако источники AP среди военных сообщили, что армейские подразделения вынуждены были оставить объект под огнём СБР и отступить на новые линии обороны.

Несмотря на заявления о захвате, бои продолжаются - в частности, в районе аэродрома и западных кварталах Эль-Фашира. Суданская армия испытывает дефицит авиационной поддержки, что осложняет контратаки.

Вооружённое противостояние между армией Судана и Силами быстрого реагирования длится с апреля 2023 года. По оценкам международных организаций, в результате конфликта погибли десятки тысяч человек, а более 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

На данный момент военные удерживают север и восток страны, включая Хартум, тогда как СБР контролируют юг и большую часть Дарфура, где происходят самые ожесточённые столкновения.