SIM-карты для детей будут оформлять по новым правилам в Казахстане

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана усиливает защиту прав абонентов. С 28 июня вступают в силу изменения в правила оказания услуг связи, которые затронут порядок подключения платных сервисов, рекламных рассылок и оформления SIM-карт на детей.

Теперь подключить дополнительные платные услуги связи и интернета можно будет только после двойного подтверждения со стороны абонента. Согласие можно будет подтвердить через личный кабинет оператора, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.

Как отметили в ведомстве, нововведение направлено на защиту пользователей от случайного или несанкционированного подключения платных опций.

Еще одно важное изменение касается так называемых «маяков» – коротких звонков, которые используются для уведомления о пропущенных вызовах. Операторам связи полностью запретят использовать такой механизм.

В министерстве пояснили, что ранее отказаться от услуги было сложно из-за технических особенностей работы сервиса. Теперь вместо «маяков» абоненты будут получать обычные SMS-уведомления о пропущенных звонках.

Кроме того, пользователи смогут проще отказаться от рекламных и информационных рассылок от операторов связи.

Изменения коснулись и регистрации мобильных номеров на несовершеннолетних. Для детей младше 14 лет оформить SIM-карту смогут только законные представители с обязательным прохождением биометрической идентификации. При этом на одного ребенка можно будет зарегистрировать только один номер телефона.

В МИИЦР подчеркнули, что новые нормы являются частью работы по повышению качества цифровых услуг и защите прав потребителей.