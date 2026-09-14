Симфонией Малера открылся 91-й сезон оркестра имени Т. Абдрашева

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Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева открыл 91-й концертный сезон Симфонией № 2 до минор «Воскресение» Густава Малера.

Вместе с оркестром выступила Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова. За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер оркестра Канат Омаров.

Симфония «Воскресение» - одно из наиболее масштабных произведений мировой симфонической классики.

Хоровые партии были подготовлены под руководством художественного руководителя и главного дирижера капеллы Беимбета Демеуова.