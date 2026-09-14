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Симфонией Малера открылся 91-й сезон оркестра имени Т. Абдрашева

Пятичастное сочинение объединяет оркестр, хор и солистов и раскрывает темы жизни, надежды и духовного возрождения.

14 Сентября 2026, 03:11
АВТОР
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Министерство культуры и информации РК 14 Сентября 2026, 03:11
14 Сентября 2026, 03:11
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Фото: Министерство культуры и информации РК

Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева открыл 91-й концертный сезон Симфонией № 2 до минор «Воскресение» Густава Малера.

Вместе с оркестром выступила Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова. За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер оркестра Канат Омаров.

Симфония «Воскресение» - одно из наиболее масштабных произведений мировой симфонической классики. 

Хоровые партии были подготовлены под руководством художественного руководителя и главного дирижера капеллы Беимбета Демеуова.

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