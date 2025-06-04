Каждое государство имеет свои символы, отражающие суть его идентичности: герб, флаг и гимн. Эти элементы являются не только частью официального протокола, но и мощными культурными маркерами. В Казахстане День государственных символов отмечается 4 июня - дата, когда вся страна вспоминает, как важно уважать то, что объединяет людей в одно целое. Но кто и как производит государственные флаги, которые поднимаются на зданиях, на торжествах, в школах и на международных площадках? Корреспондент BAQ.KZ узнала о технологиях и философии, стоящей за изготовлением одного из главных символов казахстанской государственности.

Производство флага - дело национального значения

Производством государственных флагов может заниматься не каждая компания. Это строго регулируемая сфера, требующая не только лицензий, но и особого отношения к делу. На предприятии ТОО "Art Express Design" процесс изготовления флагов начинается с момента, когда заказ поступает на само предприятие от государственных органов, учебных заведений, частных заказчиков или международных партнёров.

В 2015 году компания получила лицензию на Деятельность по изготовлению Государственного Флага и Герба РК, которая была выдана "Комитетом технического регулирования и метрологии" Министерства по инвестициям и развитию РК.

Каждый флаг, произведённый на предприятии, сопровождается комплектом документов: лицензией, индустриальным сертификатом, сертификатом происхождения товара (СТ-KZ). Это гарантия того, что флаг соответствует требованиям государства.

"Не каждая компания может производить флаги или гербы, только те, у кого есть лицензия. СТ-KZ выдаётся на партию. Например, мы изготавливаем тысячу или пять тысяч флагов. И на всю эту партию получаем сертификат происхождения товара. Не просто получаем - к нам приезжает специалист, проверяет наличие готовых флагов, сверяет соответствие, качество продукции. Только после этого СТ-KZ оформляется официально. Далее мы предоставляем сертификаты на каждый флаг", - рассказывает супруга основателя ТОО "Art Express Design", заместитель директора Елизавета Дарбаева.

Прежде чем погрузиться в мир текстильных станков, красителей и термопечати, стоит напомнить о том, каким именно должен быть флаг Казахстана и какими нормативными документами регулируется его производство.

Государственный флаг Казахстана утверждён 4 июня 1992 года. Автор дизайна - заслуженный художник Казахстана Шакен Онласынов. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре золотого солнца с 32 лучами, под которым расположен парящий степной орёл. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом.

Основные требования к флагу:

- пропорции: 1:2 (высота к длине);

- цвет: небесно-голубой (PANTONE 2975C);

- элементы - орнамент, солнце и орёл — золотистого цвета (PANTONE 130C).

- используемые ткани: полиэстер, нейлон, сатин, иногда габардин.

- метод нанесения изображения: термосублимационная печать или вышивка (для особых церемоний).

Производство флага регулируется ГОСТами и внутренними нормативами предприятий. Особенно строгие требования предъявляются к флагам, предназначенным для официальных мероприятий, протокольных церемоний, размещения в дипломатических представительствах.

Технологический процесс: от эскиза до тканевого полотна

Каждый флаг начинается с эскиза - цифрового макета, соответствующего строгим геральдическим правилам и цветовым кодам. А далее уже идет набор сырья.

"Всё производство начинается с эскиза. Эскизы уже приходят в цех. Потом подбираются ткани, размер утверждается. Затем все печатается на бумаге на сублимационном принтере. После - перевод на ткань - каландр, под температурой, переводит изображение с бумаги на ткань. Вот и получается полноценный флаг", - рассказывает Елизавета Дарбаева.

Используемая технология - сублимационная печать. Это процесс, при котором изображение, нанесённое водорастворимыми чернилами на бумагу, под воздействием высокой температуры (в каландровом прессе) переходит в газообразное состояние и впитывается в тканевые волокна.

"Краска - экологичная, на водяной основе. Бумага - специальная, с впитывающим слоем. Под высокой температурой краски становятся газом и проникают в структуру ткани. Так мы получаем чёткое, устойчивое к внешним воздействиям изображение", - поясняет Елизавета Дарбаева.

На входе на фабрику текстиль подвергается строгой проверке качества. Важно, чтобы ткань была прочной, стойкой к выгоранию на солнце, не теряла цвет после многократной стирки и обладала хорошей гигроскопичностью.

Наиболее часто используется полиэстер (100%) - основной выбор для массового производства, который обладает лёгкостью, стойкостью и дешевизной. Также часто используются сатин и атлас, так как эти ткани отличаются блеском и дорогим видом - они применяются для церемониальных флагов. Габардин - реже используется, подходит для уличного размещения благодаря плотности. Ветроустойчивые ткани с водоотталкивающей пропиткой - для использования в сложных погодных условиях.

Прежде чем начать печать, рулоны ткани разворачиваются и проходят дополнительную сушку, чтобы удалить лишнюю влагу и подготовить поверхность к нанесению рисунка.

Стандарты качества: ничего лишнего, всё строго

Самый узнаваемый элемент казахстанского флага - это его голубой цвет, символизирующий ясное небо, свободу и мир. Добиться нужного оттенка — целое искусство. Даже малейшее отклонение может сделать флаг недопустимым к использованию на официальных мероприятиях.

Флаг должен быть безупречен: от пропорций до оттенка голубого. Государственный стандарт Казахстана предусматривает точные размеры (1:2) и особую цветовую палитру, зафиксированную в технических документах.

Процесс окрашивания включает:

- проверку партии красителя: используется строго утверждённый цвет по системе PANTONE;

- пробное окрашивание: кусок ткани окрашивается, проходит сушку и сверку с эталоном.

- основная заливка: ткань прокатывается через красильные барабаны;

- фиксация цвета: с помощью термообработки при температуре от 160 до 180 °C;

- проверка стойкости: ткань растягивают, замачивают в воде, выдерживают под УФ-лампами.

Все краски проходят тесты на светостойкость, стойкость к влаге и ветру. Особенно важно это при производстве флагов для наружного использования - те, что развеваются на флагштоках в любую погоду. После успешного прохождения всех тестов, ткань поступает на следующий этап.

Изображение на флаг наносится двумя основными способами: с помощью сублимационной печати, где печать проходит с точностью до миллиметра, особенно важно выдержать симметрию солнца и орла; и машинной вышивки, где контроль качества осуществляется вручную. В ТОО "Art Express Design" в основном испольуют сублимационную печать, хотя у компании есть партнеры, которые при необходимости сделают и вышивку.

После нанесения рисунка флаги отправляются в швейный цех. Там ткань режется до нужного размера, края обрабатываются оверлоком, затем - укрепляются двойной строчкой. Далее к полотну пришивают ленту с люверсами или карманом для древка. Длина, отступы, точность размещения элементов – все проверяется на соответствие стандартов.

Каждый флаг проходит финальную проверку в отделе ОТК: сверяется цвет с эталоным образцом, проверяется на соответствие симметрии, прочность швов, а в случае вышивки – на отсутствие обрывов нити и лишних стежков.

Уже готовые флаги сортируются по размерам, укладываются в индивидуальные пакеты или коробки. На упаковке указывается: назначение флага, материал, размер, серийный номер и штамп контроля качества.

Партии направляются в акиматы, школы, вузы, детсады, посольства и консульства, магазины и сувенирные лавки.



Создание флага - процесс трудоёмкий. В ТОО трудятся 15 человек. На самом производстве – как опытные мастера, так и молодые специалисты. Многие из них не просто шьют ткань - они понимают, что создают нечто большее, чем просто изделие.

"Все хотят создать бренд. Кто-то приносит свои рисунки, дизайны, эскизы. И сублимация - лучшее решение для реализации любых задумок. Мы печатаем и картины, и платки, и даже футболки. Но когда речь идёт о флаге - тут совсем другое ощущение. Люди вкладывают душу", - Елизавета Дарбаева.

Объёмы, сроки и рекорды производства

Скорость выполнения заказов зависит от объёма и степени срочности. Но, как правило, даже крупные партии выполняются в течение нескольких суток.

"Печать десяти флагов у нас занимает около двое суток. Это полный цикл: печать, перевод на бумагу, перевод на ткань, отшивка. Самым большим заказом был флаг, размером флаг 15 на 30 метров. Он состоял из девяти сшитых отрезов. Мы часто печатаем и 6 на 3, и 4 на 2. Всё в соответствии со стандартами", - рассказывает основатель ТОО Базаргали Дарбаев.

Компания стремится к экологичности. Краски используются на водной основе, не содержат вредных растворителей. Бумага биоразлагаемая. Производственный процесс оптимизирован с минимальным отходом. Компания также сотрудничает с казахстанскими поставщиками тканей, стремясь к локализации производства и снижению зависимости от импорта.

Флаг как точка национального единения

Фабрика - не просто производственное предприятие, это мастерская уважения, где с точностью до миллиметра, с любовью к ткани и символу, создаются флаги, которыми гордится Казахстан. А День государственных символов - это повод снова вспомнить, Государственный флаг - не просто атрибут, это материя, в которой живёт дух страны, линия горизонта в цвете неба, солнечный орнамент и ощущение причастности к великой культуре.

"Сегодня День казахстанской символики. Я желаю нашему народу благополучия, здоровья, процветания. Наши символы - это наша гордость: герб, флаг. Мы всегда, поднимая флаг, стараемся приблизить свою руку к сердцу. Услышав гимн - тоже. Это наша гордость", - заключил руководитель предприятия.

Производство флага - это синтез технологии, дизайна и патриотизма. Каждый этап, от выбора ткани до проверки качества, пропитан уважением к символу, который олицетворяет суверенитет Казахстана.