Жители Атырау утром 16 июня проснулись в густом сизом дыму и с жалобами на едкий запах в воздухе. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как над городом стоит плотный синий смог, передает BAQ.KZ.

"Ничто так не бодрит с утра, как запах с АНПЗ и дымящихся камышей", — иронично подписал ролик автор публикации.

В комментариях горожане активно обсуждают ситуацию:

"Вчера ночью был выброс сероводорода, а к утру горение камыша — просто жесть"

"Это мусорка или камыши? Каждый день дым, нечем дышать"

"Камыш у нас особенный — может гореть в дождь. Коэффициент за вредность верните!"

"В один прекрасный день город просто не проснётся"

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, возгорание произошло в 15 километрах от села Еркінқала на территории государственного природного резервата "Ақ Жайық".

Пожар был локализован 16 июня в 04:55. С воздуха тушение велось вертолётом Ми-8 с водосливным устройством — всего было произведено 33 сброса воды объёмом 100 тонн.

По последним данным, на месте продолжается тление на площади 7 гектаров. В ликвидации задействованы 80 человек и 23 единицы техники от ДЧС и ГПР "Ақ Жайық".

По данным властей, угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Однако жители города требуют обратить внимание не только на огонь, но и на качество воздуха.