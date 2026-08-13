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Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана

13 Августа 2026, 15:52
АВТОР
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Baq.kz 13 Августа 2026, 15:52
13 Августа 2026, 15:52
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Фото: Baq.kz

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 14 августа сразу для нескольких регионов Казахстана. В ряде областей температура воздуха поднимется до 40–44 градусов, а в отдельных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Где ожидается самая сильная жара

По данным синоптиков, очень сильная жара до 40–41°C прогнозируется:

  • на севере Алматинской области;
  • на севере и востоке области Жетысу;
  • на юге Карагандинской области;
  • в области Улытау;
  • на юге области Абай.

Самая высокая температура ожидается в Туркестанской области, где воздух прогреется до 40–44°C.

В Шымкенте днем прогнозируют 40–42°C, а в Туркестане 40–43°C.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Туркестанской области, а также в городах Шымкент и Туркестан на 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям и гостям этих регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы и не разводить открытый огонь на природе.

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