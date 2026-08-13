Синоптики объявили штормовое предупреждение на 14 августа сразу для нескольких регионов Казахстана. В ряде областей температура воздуха поднимется до 40–44 градусов, а в отдельных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Где ожидается самая сильная жара

По данным синоптиков, очень сильная жара до 40–41°C прогнозируется:

на севере Алматинской области ;

; на севере и востоке области Жетысу ;

; на юге Карагандинской области ;

; в области Улытау ;

; на юге области Абай.

Самая высокая температура ожидается в Туркестанской области, где воздух прогреется до 40–44°C.

В Шымкенте днем прогнозируют 40–42°C, а в Туркестане – 40–43°C.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Туркестанской области, а также в городах Шымкент и Туркестан на 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям и гостям этих регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы и не разводить открытый огонь на природе.