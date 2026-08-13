Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 14 августа сразу для нескольких регионов Казахстана. В ряде областей температура воздуха поднимется до 40–44 градусов, а в отдельных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Где ожидается самая сильная жара
По данным синоптиков, очень сильная жара до 40–41°C прогнозируется:
- на севере Алматинской области;
- на севере и востоке области Жетысу;
- на юге Карагандинской области;
- в области Улытау;
- на юге области Абай.
Самая высокая температура ожидается в Туркестанской области, где воздух прогреется до 40–44°C.
В Шымкенте днем прогнозируют 40–42°C, а в Туркестане – 40–43°C.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Туркестанской области, а также в городах Шымкент и Туркестан на 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Жителям и гостям этих регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы и не разводить открытый огонь на природе.
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