Синоптики предупредили алматинцев о загрязнении воздуха 9 марта
Алматы регулярно занимает первые позиции в антирейтингах самых загрязнённых городов Казахстана.
Жителей Алматы предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут привести к накоплению загрязняющих веществ в воздухе, передает BAQ.KZ.
По информации Казгидромет, 9 марта в городе ожидаются условия, при которых вредные примеси в атмосфере будут рассеиваться хуже обычного.
Неблагоприятные метеоусловия возникают при определённом сочетании погодных факторов — слабом ветре, температурной инверсии и других условиях, из-за которых загрязняющие вещества задерживаются в приземном слое воздуха.
В последние годы Алматы регулярно занимает первые позиции в антирейтингах самых загрязнённых городов Казахстана. В связи с этим на прошлой неделе Маслихат Алматы одобрил новые правила по охране атмосферного воздуха.
Среди предложенных мер — введение зон с ограниченным въездом для автомобилей с высоким уровнем выбросов, штрафы за сжигание мусора во дворах и обязательный экологический контроль для предприятий.
Экологи отмечают, что качество воздуха напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни людей. В период неблагоприятных условий жителям рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи оживлённых дорог.
