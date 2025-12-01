На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Казгидромет, с прохождением атмосферных фронтов в регионах пройдут осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке и в центре республики прогнозируются низовая метель и гололёд, что может осложнить дорожную ситуацию.

Без осадков погода установится лишь на западе страны, а также 2–3 декабря — на юге и юго-востоке, где ожидается влияние отрога антициклона.

При этом существенных изменений температурного фона синоптики не прогнозируют.