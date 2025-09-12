"Казгидромет" распространил штормовые предупреждения по большинству регионов страны на 12 сентября, передает BAQ.KZ.

Основные риски: чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Алматы, Шымкенте, Жетісу, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, ЗКО, Атырауской, Карагандинской, Ұлытау и Акмолинской областях. Туман ночью и утром ожидается в Астане, ВКО, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской и Ұлытау областях.

Грозы и дожди пройдут в ВКО, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Абай, Атырауской, ЗКО и Мангистауской областях, местами возможен мокрый снег. Сильный ветер до 23 м/с прогнозируется в ВКО, Абай и Туркестанской областях. Заморозки до –2°С ожидаются на севере Костанайской области.

В отдельных районах прогнозируются пыльные бури и временное ухудшение видимости. МЧС и синоптики призывают жителей и гостей страны учитывать погодные условия, соблюдать осторожность на дорогах и воздержаться от разведения костров в зонах с высокой пожарной опасностью.