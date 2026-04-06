Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 6 апреля
Специалисты призывают в такие дни избегать длительных прогулок.
Сегодня 2026, 09:11
Фото: Baq.kz
РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз качества воздуха на сегодня, 6 апреля, сообщает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Темиртау, Караганда и Астана, а также ночью - в Атырау, Костанае и Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия - это факторы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе (штиль, слабый ветер, туман, температурная инверсия). В такие периоды возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.
Отметим, ранее «Казгидромет» уже объявлял предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на территории страны.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние