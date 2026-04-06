РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз качества воздуха на сегодня, 6 апреля, сообщает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Темиртау, Караганда и Астана, а также ночью - в Атырау, Костанае и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия - это факторы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе (штиль, слабый ветер, туман, температурная инверсия). В такие периоды возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.

Отметим, ранее «Казгидромет» уже объявлял предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на территории страны.