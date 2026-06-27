Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в семи городах Казахстана

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируются 27 июня в семи городах Казахстана.

По данным РГП «Казгидромет», ухудшение качества воздуха ожидается в Алматы, Караганде, Темиртау, Талдыкоргане, а также в ночные часы в Риддере, Семее и Усть-Каменогорске.

Как пояснили синоптики, неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. В результате вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, что может привести к ухудшению качества воздуха.

Специалисты отмечают, что подобные условия способны негативно сказаться на самочувствии населения, особенно людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и аллергией.

В период действия НМУ жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе необходимые лекарственные препараты, а занятия спортом и другую интенсивную физическую активность по возможности перенести в закрытые помещения.