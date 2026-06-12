Синоптики предупредили о жаре до +37°C и грозах по Казахстану

По данным «Казгидромет», 12 июня на большей части территории Казахстана прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра. Наиболее жаркая погода ожидается в южных регионах страны, где температура воздуха местами поднимется до +37°C.

В Астане синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер до 20 м/с. Днем воздух прогреется до +25…+27°C. Дожди и грозы также ожидаются в Алматы, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Уральске, Атырау и ряде других городов.

На юге страны сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. В Шымкенте температура днем достигнет +33…+35°C, в Кызылорде — до +35°C, в Туркестане — до +37°C. В Таразе ожидается до +34°C.

Без осадков пройдет день также в Актау, Конаеве, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Жезказгане. Температура воздуха в этих городах составит от +27 до +33°C. Местами по стране ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.