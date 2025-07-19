Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов Казахстана
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
71Фото: pixabay
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 19 июля ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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