  • 19 Июля, 08:56
  • BAIGENEWS

Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов Казахстана

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:10
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
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Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 19 июля ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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