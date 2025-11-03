Синоптики предупреждают казахстанцев о резком похолодании
Сегодня, 14:56
79Фото: pixabay.com
С 4 по 6 ноября в Казахстане ожидается резкое понижение температуры и ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, на территорию страны выходит Атлантический циклон, который принесёт осадки (в основном снег) и усиление ветра на большей части регионов.
В северных областях прогнозируются низовые метели, туманы и гололёд.
В южных и юго-восточных регионах пройдут сильные осадки — дождь с переходом в снег.
Лишь на западе страны сохранится относительно спокойная погода без осадков.
Температура днём понизится до –2…–10 °C на севере и в центре, а на юге и юго-востоке ожидается от +2 до +7 °C.
