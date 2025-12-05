На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, передает BAQ.KZ.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке и в центре ожидается низовая метель. По республике прогнозируются туманы и гололед.

К концу периода с районов о. Новая Земля на запад страны начнет смещаться арктический антициклон, который принесет резкое понижение температур.

Так, на северо-западе 8 декабря ожидается 5–13° мороза, на севере – 10–15° мороза, с дальнейшим понижением.