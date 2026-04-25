Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях в ряде городов Казахстана
В такие периоды возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня 2026, 09:29
Фото: Pixabay.com
По данным Казгидромет, 25 апреля ухудшение погодных условий ожидается в Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Алматы. В ночные часы аналогичная ситуация прогнозируется в Караганде и Темиртау, передает BAQ.KZ.
Речь идёт о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), при которых в атмосфере создаются факторы, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Среди них — штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия.
Специалисты отмечают, что в такие периоды возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах, что может негативно сказаться на самочувствии жителей.
