15 апреля в республике объявлено штормовое предупреждение. В большинстве регионов страны ожидается нестабильная и местами неблагоприятная погода, передает BAQ.kz.

По прогнозу Казгидромета, во многих областях пройдут дожди и грозы, местами сильные осадки. В отдельных регионах возможны град, шквалистое усиление ветра, пыльные бури, а также переход дождя в снег.

Скорость ветра в среднем составит 15–20 м/с, но местами порывы могут достигать 23–30 м/с.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Здесь прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквалы и пыльные бури, а также очень сильный ветер. В Мангистауской области порывы ветра могут достигать 30 м/с и выше.

В северных и центральных регионах — Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в области Абай и Восточно-Казахстанской области — ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и порывистый ветер. Местами возможны грозы.

В Карагандинской области, области Улытау и ряде других центральных регионов прогнозируются дожди и грозы, а также туман в ночные и утренние часы. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы и Алматинской области ожидаются дожди с грозами и сильный ветер с порывами до 18–28 м/с. В горных районах возможны более сложные погодные условия, включая шквалы. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

В столице страны, Астане, во второй половине дня прогнозируется дождь, который к вечеру может перейти в снег. Ветер усилится до 15–20 м/с.

Отдельно в области Жетысу ожидается усиление ветра, особенно в районе Алакольских озёр, где порывы могут достигать 15–20 м/с, а ночью местами до 23–28 м/с. Также в регионе сохраняется высокая пожарная опасность в течение нескольких дней.

Кроме того, в горных районах Алматы и Акмолинской области сохраняется лавинная опасность. Специалисты предупреждают о риске схода снежных лавин из-за осадков и потепления.

Жителям страны рекомендуется соблюдать осторожность, избегать нахождения на улице во время сильного ветра и грозы, не парковать автомобили под деревьями, а также воздержаться от поездок в горные районы.