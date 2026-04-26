Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Казахстане

В ряде регионов страны объявлены и дополнены штормовые предупреждения, передает BAQ.kz.

По данным синоптиков, 26 апреля в республике ожидается неустойчивая погода с сильными осадками, грозами, шквалистым ветром, градом, туманами и резким понижением температуры.

Наиболее сложная погодная ситуация прогнозируется в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях. Здесь ожидаются дождь, местами сильные осадки, грозы, град и шквальный ветер. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 25–30 м/с и выше.

В Петропавловске и Кокшетау также прогнозируются сильные дожди, грозы и шквалы.

В Карагандинской области и области Улытау ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 23–28 м/с, местами до 30 м/с.

В Кызылординской области ночью возможны грозы, шквалы и пыльные бури. В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются туманы, а также заморозки на поверхности почвы.

В Жетысу и Алматинской области ночью и утром прогнозируется туман, а в горных районах — сильные порывы ветра до 18–23 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях также ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. В отдельных горных районах порывы могут достигать 23–28 м/с.

В ряде северных и центральных регионов ожидается резкое понижение температуры воздуха. В некоторых областях ночью прогнозируются заморозки до −2 градусов.

Также отмечается понижение дневных температур, местами до 5–12 градусов тепла.

В Алматинской области и Алматы сохраняется лавинная опасность в период 22–27 апреля. В горных районах выше 2500 метров возможен сход снежных лавин из-за оттепели и осадков.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы и не выходить на заснеженные склоны.

Синоптики и экстренные службы призывают жителей учитывать прогноз погоды, соблюдать осторожность, особенно в районах с сильным ветром, осадками и сложной дорожной обстановкой.