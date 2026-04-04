По информации РГП «Казгидромет», в ряде регионов страны 4 апреля прогнозируются осадки, сильный ветер, туман и высокая пожарная опасность, передает BAQ.kz.

В Восточно-Казахстанской области, включая Усть-Каменогорск, сохраняется туман на севере и востоке области. Прогнозируются активное снеготаяние, вскрытие рек ото льда, образование заторов льда и формирование талого и склонового стока. Возможны подъемы воды, подтопления населенных пунктов, жилых домов и хозяйственных построек, а также переливы через автодороги.

В Северо-Казахстанской области, включая Петропавловск, ожидается туман, днем на западе, юге — грозы. Ветер юго-восточный с порывами 15–20 м/с. В Костанайской области возможны дождь, местами сильный, грозы, шквал, а также подтопления дворовых территорий, хозяйственных объектов и автодорог.

В Акмолинской области, включая Кокшетау, днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15–20 м/с. В Карагандинской области ожидаются грозы на западе и севере, туман на востоке, ветер юго-восточный с порывами до 15 м/с. В Области Абай ночью и утром туман, ветер северо-восточный, восточный порывы 15–18 м/с. В Улытау прогнозируются грозы и ветер южный, юго-западный порывы 15–23 м/с.

В Жетысу области, включая Талдыкорган, на севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. Ветер северо-восточный с порывами 15–20 м/с. В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, возможны дожди, грозы и шквал. В Жамбылской области, включая Тараз, ожидаются дожди, грозы, град, шквал, туман в горных районах.

В Туркестанской области, включая Шымкент и Туркестан, днем в горах прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквал, ветер 15–20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области, включая Актобе, ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, туман на западе и севере, ветер порывы 15–20 м/с. В Атырауской области прогнозируются туман на севере, юге и востоке. В Кызылординской области, включая Кызылорду, ночью и утром возможны сильный дождь, грозы и шквал, ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. В Мангыстауской области днем прогнозируются дождь и гроза на юго-западе. В Западно-Казахстанской области, включая Уральск, днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.

В Астане днем возможны дождь, гроза и пыльная буря.

