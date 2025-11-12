В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается нестабильная погода, передает BAQ.KZ. Страну накроет ложбина атлантического циклона, которая принесёт с собой череду атмосферных фронтов. Это приведёт к осадкам в виде дождя и снега, а 13 ноября на востоке и юго-востоке прогнозируются сильные осадки, местами с переходом дождя в снег.

По данным синоптиков, в разных регионах страны ожидаются туманы, гололёд и порывистый ветер. На севере, востоке и в центре Казахстана местами возможна низовая метель, которая может осложнить дорожное движение и работу транспорта. В то же время на юге и юго-западе страны погода останется относительно спокойной и преимущественно без осадков.

Температурный фон в ближайшие дни также претерпит изменения. На севере ночью столбики термометров опустятся до –5…–12 градусов, днём ожидается от 0 до –6. На северо-западе ночные температуры составят от –2 до –10, днём от 0 до –5. В центральных регионах ночью похолодает до –3…–13, днём температура будет колебаться от –6 до +3 градусов. На востоке страны ожидаются самые низкие показатели: ночью до –8…–20, днём от 0 до –10. На остальной территории Казахстана существенных изменений температур не прогнозируется.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, быть осторожными на дорогах из-за возможного гололёда и ограниченной видимости, а также подготовиться к первому заметному похолоданию этой осени.