Начало октября в Казахстане ознаменовалось похолоданием, которое принес холодный северо-западный антициклон, BAQ.KZ.

В ночные часы температура опускается до -6 °C, а дневные показатели едва достигают +2…+9 °C. Однако затяжной холод продлится недолго: уже к середине первой декады месяца погода начнет радовать теплом. Причиной станет приток теплых воздушных масс из Средней Азии и с восточного побережья Средиземного моря. В разных регионах страны ожидается значительное повышение температур — в дневные часы воздух прогреется до +17…+28 °C, а ночные температуры станут заметно комфортнее.

Но капризный осенний характер погоды не даст расслабиться надолго. К концу первой декады в северо-западных областях вновь прогнозируется небольшое похолодание, а в южных и восточных регионах оно проявится в начале второй декады. Несмотря на это, середина октября обещает быть по-настоящему приятной: температура поднимется до +13…+27 °C, особенно на юге и юго-востоке.

Тем не менее, осень будет постепенно сдавать позиции. Уже в третьей декаде октября температурный фон по стране вновь понизится. В ряде северных, центральных и восточных регионов ночами возможны заморозки до -12 °C, а днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+8 °C. В южных областях температура останется более мягкой, но и там начнется ощутимое похолодание.

Октябрь в этом году будет отличаться неустойчивой погодой: ожидаются туманы, гололед, сильный ветер, а ближе к концу месяца — и первые низовые метели в северной половине страны.