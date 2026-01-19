В Казахстане в ближайшие трое суток ожидаются снегопады, низовая метель и усиление ветра, передает BAQ.KZ.

На юге страны прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а 22 января в горных районах ожидается сильный снег. По всей республике возможны туманы, а на юге и юго-востоке — гололед.

22 января на север страны будет влиять холодный антициклон, сместившийся с районов Новой Земли. Температура ночью опустится до –25…–38°С, днем ожидается –20…–30°С. В западных, юго-западных, южных и юго-восточных регионах республики температура постепенно повысится: днем в южных областях столбики термометров покажут –5…+3°С, в горных районах –8…–13°С, на западе –5…–13°С.

Синоптики рекомендуют гражданам быть осторожными при перемещениях на улице, особенно в условиях гололеда и метели, и соблюдать меры безопасности на дорогах.