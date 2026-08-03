Август в Казахстане будет контрастным. Если на юге и западе страны сохранится сильная жара, то северные регионы ждут дожди, грозы и заметное похолодание, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, первая декада месяца пройдет под влиянием активного северо-западного циклона и атмосферных фронтов. На большей части страны ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями, шквалистым ветром и возможным градом. В отдельных районах севера, центра и востока прогнозируются сильные осадки. В середине декады интенсивные дожди возможны также в горных и предгорных районах юго-востока.

При этом в западной части страны и в центре уже с середины первой декады ожидается кратковременное прекращение осадков.

Где будет самая сильная жара

В начале августа температура воздуха на западе и северо-западе страны постепенно повысится с +25...+35°С до +34...+39°С. На юге Атырауской области воздух может прогреться до +41°С, а в Мангистауской области – до +39...+44°С.

На юге Казахстана жара постепенно ослабеет: дневная температура снизится с +39...+44°С до +29...+36°С.

В центральных и восточных регионах ожидается резкая смена погодных условий – от сильной жары +33...+41°С до более комфортных +22...+31°С.

На юго-востоке страны температура будет колебаться от +34...+39°С, местами в Жамбылской области до +42°С, до +27...+35°С.

Север ждет похолодание

На севере республики и в Костанайской области в начале месяца дневная температура снизится с +25...+35°С до +20...+28°С, однако к концу первой декады вновь ожидается возвращение жары до +30...+38°С.

Во второй и третьей декадах августа в северной половине Казахстана ночью прогнозируется от +3...+8°С до +10...+18°С, днем – от +17...+25°С до +25...+35°С.

На западе и юге страны ночные температуры составят от +17...+27°С до +13...+18°С, дневные – от +32...+42°С до +25...+35°С.

Таким образом, последний месяц лета в Казахстане будет сопровождаться чередованием периодов сильной жары и прохладной дождливой погоды в зависимости от региона.