Первый месяц календарного лета в Казахстане обещает быть капризным и насыщенным погодными контрастами, передает BAQ.KZ. По данным синоптиков, в июне на территории страны ожидается чередование жары и прохлады, кратковременные дожди с грозами, градом, шквалистым ветром, а местами - даже пыльные бури.

В первой декаде месяца во всех регионах прогнозируются частые грозовые осадки. Однако жара будет возвращаться: на западе температура воздуха будет колебаться от дневных +20...25°C до +30...38°C. Ночью в некоторых областях возможен резкий спад до +7...12°C.

Север и центр страны немного остудит к середине первой декады - дневные температуры снизятся до +18...25°C, а по ночам столбики термометров опустятся до +7°C на крайнем севере. Восток Казахстана также ощутит небольшую прохладу, особенно ночью (+10...15°C), но в дневные часы будет тепло - до +30°C.

Юг страны традиционно окажется в плену зноя: в Жамбылской, Туркестанской и соседних областях температура днем поднимется до +43°C, а ночью не опустится ниже +20...28°C. Ближе к концу декады прогнозируется небольшое похолодание - до +28...33°C днем.

Жаркой будет и вторая половина июня: на юге, юго-востоке и западе ожидаются дни с +35...40°C, местами до +43°C. На севере, в центре и востоке - более контрастная картина: температура днем будет колебаться от +15 до +38°C, а ночью возможны резкие понижения до +2°C.

Лето начинается ярко и по-настоящему жарко, но, как предупреждают метеорологи, не стоит забывать и о грозах с непогодой. Казахстанцам советуют быть готовыми к переменчивой погоде и не пренебрегать мерами предосторожности в дни с экстремальной жарой или штормовыми предупреждениями.