На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ.

Как сообщили синоптики РГП "Казгидромет", с 4 по 6 сентября страну ждут дожди с грозами, сильный ветер, а местами — даже град и заморозки.

Атмосферные фронты принесут осадки на запад и северо-запад страны: 4 и 5 сентября — грозовые дожди на западе, 5 и 6 сентября — ливни, град и шквалистый ветер на северо-западе.

В то же время под влиянием отрога антициклона в южных, юго-восточных, центральных и восточных регионах сохранится ясная и сухая погода. Однако без ветра не обойдётся: в большинстве областей ожидается его усиление, а в северной части страны — утренние туманы.

Особое внимание — ночным заморозкам. Так, в восточных и северо-восточных регионах 5 сентября, а также в центре страны 4-5 сентября, температура ночью может опуститься до +2…+10 °C. Местами на поверхности почвы прогнозируются заморозки до –2 градусов.

Температурный фон также будет меняться. На западе страны днём станет прохладнее — от +33 до +15…+27 градусов. На севере, напротив, потеплеет — до +25…+30 °C. Центр прогреется до +35 градусов, а в восточных регионах воздух прогреется до +25 °C. Жарче всего будет на юге и юго-востоке — до +38 градусов в равнинной местности и до +33 в горах.