Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40
43Фото: pixabay.com
С 23 по 25 октября на большей части Казахстана установится тёплая и сухая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
По данным синоптиков, атмосферные процессы в эти дни будет определять отрог антициклона. Осадки маловероятны, лишь на западе и северо-западе страны ожидаются кратковременные дожди из-за влияния циклона.
"В предстоящие дни в большинстве регионов страны сохранится ясная погода. Ветер местами усилится, в ночные и утренние часы в западных, северных и восточных областях возможен туман. Существенных колебаний температуры воздуха не ожидается", — уточнили синоптики.
Таким образом, казахстанцев ждёт стабильная осенняя погода без резких похолоданий и осадков.
