С 23 по 25 октября на большей части Казахстана установится тёплая и сухая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, атмосферные процессы в эти дни будет определять отрог антициклона. Осадки маловероятны, лишь на западе и северо-западе страны ожидаются кратковременные дожди из-за влияния циклона.

"В предстоящие дни в большинстве регионов страны сохранится ясная погода. Ветер местами усилится, в ночные и утренние часы в западных, северных и восточных областях возможен туман. Существенных колебаний температуры воздуха не ожидается", — уточнили синоптики.

Таким образом, казахстанцев ждёт стабильная осенняя погода без резких похолоданий и осадков.