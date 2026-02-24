25 февраля в 11:00 в Алматы пройдет техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки в городе кратковременно включат сирены и будет подан сигнал «Внимание всем!». Также задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие — это учебная проверка.

Сирены заработают также в Шымкенте, Карагандинской и Жетысуской областей.

Услышав сигнал, необходимо:

включить телевизор или радиоприемник;

проверить официальные интернет-ресурсы и мобильные приложения;

внимательно ознакомиться с передаваемой информацией и инструкциями.

Учения «Көктем-2026» продлятся 25–26 февраля. В регионах будут проведены профилактические мероприятия: очистка русел рек и арычной сети, вывоз снега и подготовка к возможным паводкам.

На сегодняшний день ситуация с паводковыми проявлениями находится под контролем.