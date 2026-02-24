Сирены и экстренные сигналы прозвучат в нескольких городах Казахстана
25 февраля в 11:00 в Алматы пройдет техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки в городе кратковременно включат сирены и будет подан сигнал «Внимание всем!». Также задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие — это учебная проверка.
Сирены заработают также в Шымкенте, Карагандинской и Жетысуской областей.
Услышав сигнал, необходимо:
включить телевизор или радиоприемник;
проверить официальные интернет-ресурсы и мобильные приложения;
внимательно ознакомиться с передаваемой информацией и инструкциями.
Учения «Көктем-2026» продлятся 25–26 февраля. В регионах будут проведены профилактические мероприятия: очистка русел рек и арычной сети, вывоз снега и подготовка к возможным паводкам.
На сегодняшний день ситуация с паводковыми проявлениями находится под контролем.
