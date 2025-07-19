Сирия и Израиль согласились на перемирие
Об этом сообщил посол США в Турции Том Баррак.
Сегодня, 10:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
118Фото: Pixabay.com
Сирия и Израиль согласились заключить перемирие, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
Посол США в Турции Том Баррак, участвовавший в урегулировании конфликта, написал о завершении конфликта в соцсети X.
"Премьер Израиля и президент Сирии согласились на перемирие", - говорится в сообщении.
Баррак отметил, что соглашение поддержали, в частности, Турция и Иордания.
"Призываем друзов, бедуинов, суннитов сложить оружие (...) и построить новую, единую Сирию", - добавил дипломат.
В последние дни Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.
Самое читаемое
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- Что стоит за задержаниями Олеси Кексель и Талгата Татубаева
- Суд огласил приговор экс-дипломату Сакену Мамашу
- "Хотел купить молчание квартирами": Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу
- В Караганде мужчина жестоко избил медсестру