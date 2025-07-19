Сирия и Израиль согласились заключить перемирие, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

Посол США в Турции Том Баррак, участвовавший в урегулировании конфликта, написал о завершении конфликта в соцсети X.

"Премьер Израиля и президент Сирии согласились на перемирие", - говорится в сообщении.

Баррак отметил, что соглашение поддержали, в частности, Турция и Иордания.

"Призываем друзов, бедуинов, суннитов сложить оружие (...) и построить новую, единую Сирию", - добавил дипломат.

В последние дни Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.