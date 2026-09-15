Сирия охвачена протестами из-за резкого роста цен на топливо

В Сирии начались самые масштабные протесты с момента свержения Башара Асада. Жители нескольких регионов страны вышли на улицы после резкого повышения цен на топливо. Акции протеста прошли в Алеппо, Идлибе, Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасеке. Демонстранты жгли покрышки, перекрывали дороги и останавливали автоцистерны с нефтью. Поводом стало повышение цен, вступившее в силу 13 сентября. Дизель подорожал сразу на 40%, бензин АИ-95 — на 28%, АИ-90 — на 26%.

С февраля стоимость АИ-95 в Сирии выросла примерно на 86%, а дизельного топлива — более чем вдвое. В Идлибе протестующие перекрыли международную трассу М5 Дамаск — Алеппо. На северо-востоке страны были заблокированы дороги, по которым перевозят нефть. В провинции Ракка демонстранты перекрыли трассу Дейр-эз-Зор — Алеппо и не пропускали автоцистерны с сырой нефтью. Аналогичные акции прошли на дороге Хасеке — Дейр-эз-Зор.

Министерство энергетики Сирии объяснило повышение цен ростом стоимости закупок топлива на мировом рынке и высокой зависимостью страны от импорта. Ранее главным поставщиком нефти в Сирию была Россия. Однако в августе Дамаск согласился значительно сократить закупки российской нефти на фоне переговоров с Вашингтоном о снятии оставшихся американских санкций.