Сирийский суд выдал ордер на арест свергнутого президента Башара Асада, который с декабря 2024 года скрывается в России, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По сообщению следственного судьи Тауфика аль-Али, ордер связан с исками семей жертв резни в провинции Деръа в 2011 году. Асада обвиняют в убийствах, пытках и незаконном лишении свободы. Решение суда открывает возможность объявления его в международный розыск через Интерпол.

Это не первый случай, когда бывшего сирийского лидера пытаются привлечь к ответственности. В начале сентября суд во Франции выдал международные ордера на арест Асада и его окружения по делу о гибели журналистов в Хомсе. Ранее в Европе его также обвиняли в применении химоружия.

Башар Асад правил Сирией с 2000 по 2024 год и был свергнут повстанцами. Новый Дамаск уже требовал его экстрадиции из Москвы, однако Кремль отказался его выдавать.