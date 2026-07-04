Сирота из Актау заявил об исчезновении из очереди на жилье

Житель Актау Юрий Житников, состоявший в очереди на получение государственного жилья как ребенок-сирота с 2011 года, заявил, что после перевода жилищного учета в новую систему его данные исчезли.

Как сообщает Lada.kz, после смерти матери в 2011 году его бабушка оформила опеку над ним и его младшей сестрой, после чего обоих поставили в очередь на жилье по категории детей-сирот.

Весной 2026 года сестре Юрия сообщили из акимата о возможности подать документы на получение арендного жилья с правом последующей приватизации. Однако самого мужчины в списках очередников не оказалось.

После обращения в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау Юрий получил официальный ответ, в котором подтверждается, что он был поставлен на учет 9 июня 2011 года вместе с сестрой.

Вместе с тем в АО «Отбасы банк», которому с 2025 года переданы функции ведения жилищной очереди, сообщили, что сведения о Житникове отсутствуют. В банке пояснили, что при переносе данных в новую электронную систему информация о нем не была обнаружена, и рекомендовали обратиться в акимат либо защищать свои права в судебном порядке.

После повторного обращения в акимат мужчине вновь подтвердили факт его постановки на учет, однако для восстановления очереди также рекомендовали обратиться в суд.

По данным издания, сейчас Юрию Житникову 27 лет. Он женат, воспитывает двоих детей и проживает с семьей в съемном жилье. Кроме того, у мужчины диагностирована нейросенсорная тугоухость III степени.

В связи с произошедшим Lada.kz рекомендует гражданам, состоящим в очереди на жилье, проверить корректность своих данных после перехода системы учета в АО «Отбасы банк». Для этого необходимо авторизоваться на портале учета нуждающихся в жилье, пройти обязательную инвентаризацию и при отсутствии сведений обратиться за письменными разъяснениями в банк и местный акимат. В случае невозможности урегулировать вопрос в административном порядке свои права можно защитить в суде.