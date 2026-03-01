В Актау брат и сестра, состоящие в очереди на жилье как дети-сироты, заявляют о непонятной ситуации с распределением квартир. Виктор и Виктория Шешеневы стоят на учете с 2013 года, однако до сих пор не получили жилье и не могут добиться четкой информации о продвижении очереди, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам Виктории Шешеневой, ранее она не могла узнать даже свой номер в списке. Позже в «Центре обеспечения жилищем» АО "Отбасы банк" ей сообщили, что по категории «дети-сироты» в настоящее время распределяется очередь 2010 года. До заявительницы очередь пока не дошла.

В учреждении пояснили, что жилье предоставляется в соответствии с годом постановки на учет. При этом отдельного поименного порядка «кто первый получит квартиру» не ведется — ключевым фактором является дата регистрации в очереди.

Однако у Виктории возникают вопросы к прозрачности процесса. По ее наблюдениям, в прошлом году квартиры получали заявители, вставшие на учет в 2010–2012 годах, и в этом году, по ее словам, фигурируют те же годы.

Женщине также сообщили ее номер в очереди — 216. Тем не менее главный вопрос остается открытым: когда именно она сможет получить положенное по закону жилье.

По словам Виктории, недавно квартиру получил молодой человек, который, как утверждает она, встал в очередь позже их семьи. Это вызвало у нее сомнения в порядке распределения.

После обращения в банк Виктории рекомендовали прийти на дополнительную консультацию 2 марта. Брат и сестра надеются получить разъяснения и понять, как им отслеживать свое положение в очереди и когда ожидать предоставления жилья.