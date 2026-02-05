Система образования должна развиваться на основе академической свободы – ректор КарГУ
Ректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков высказался о принципах развития системы образования и нормах, которые, по его мнению, должны быть отражены в проекте новой Конституции, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что современная система образования строится на сочетании различных источников финансирования, что позволяет расширять доступ к обучению, повышать качество образовательных программ и обеспечивать устойчивое развитие вузов.
– Необходимо использовать более точные формулировки, указывающие на возможность получения высшего и послевузовского образования в вузах независимо от формы собственности за счет государственного образовательного заказа либо на платной основе, на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, — сказал Нурлан Дулатбеков.
