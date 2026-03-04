Системы противовоздушной обороны НАТО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, в воздушном пространстве над югом Турции, передаёт BAQ.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны Турции, ракета была запущена из Ирана и прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

«Ракета была своевременно перехвачена и нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны уточнили, что обнаруженные в районе Дёртйол провинции Хатай фрагменты боеприпаса принадлежат перехватывающему снаряду системы ПВО, который был применен для уничтожения цели в воздухе.

По данным ведомства, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В то же время в Минобороны Турции подчеркнули, что страна оставляет за собой право ответить на любые действия, которые могут представлять угрозу ее безопасности.

«Напоминаем, что за Турцией сохраняется право дать ответ на любые враждебные действия, направленные против нашей страны», — заявили в ведомстве.

В Анкаре также призвали стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению зоны конфликта.