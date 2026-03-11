Администратор государственной системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма – фонд «Туристік Қамқор» рассказал о помощи, предоставленной казахстанским туристам, оказавшимся на Ближнем Востоке в дни обострения конфликта, передает BAQ.KZ.

Как отметили в фонде, с 28 февраля 2026 года ряд авиакомпаний отменил или изменил расписание рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В результате возникших накладок в расписании часть организованных казахстанских туристов, имеющих туристский код (туркод), не смогли своевременно вылететь в Республику Казахстан и находились в ожидании возможности вылета.

– Все организованные туристы – 4 033, находившиеся на территории Объединённых Арабских Эмиратов (2 450), Государства Катар (1 061) и Королевства Саудовская Аравия (432), были обеспечены проживанием и питанием до момента их вылета на Родину в рамках деятельности администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма «Туристік Қамқор». Кроме того, администратором системы – «Туристік Қамқор» – был обеспечен трансфер до места вылета туристов, – рассказали в фонде.

В настоящее время «Туристік Қамқор» продолжает осуществлять мониторинг ситуации и взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями для оперативной организации вылета граждан Республики Казахстан.

Ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, в Казахстане с 2016 года Постановлением Правительства введена в действие уникальная система гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, администратор системы- «Туристік Қамқор». Основной целью системы является обеспечение гарантированного возврата казахстанских туристов из-за рубежа в случае банкротства туроператора, возникновения ЧП/ЧС за счет средств туроператоров-участников системы.

На данный момент участниками системы гарантирования является 13 туроператоров-фрахтователей, 45 туроператоров, осуществляющих деятельность на регулярных рейсах, порядка 1000 турагентств-партнеров туроператоров.

Для удобства граждан действует круглосуточная горячая линия, запущено мобильное приложение «ТУРКОД», которое позволяет подать заявку на вывоз из любой точки мира, оценить работу турагентства, подобрать защищенный тур.

Всего с момента работы системы обеспечен оперативный возврат более 17 тысяч казахстанцев без привлечения средств из государственного бюджета.