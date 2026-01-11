В ходе рабочей поездки в Тарбагатайский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов ознакомился с состоянием пожарной части ПЧ-15 в селе Акжар, а также с проектом реконструкции тепловых сетей населённого пункта, передает BAQ.KZ.

Акиму области представили проект модернизации системы теплоснабжения села Акжар, реализация которого запланирована на 2027 год. Проектная мощность будущих тепловых сетей составит 9,498 МВт. Планируется обеспечить стабильным теплом 25 объектов государственного бюджета и 18 многоквартирных жилых домов. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения жилого фонда и снизить нагрузку на действующие инженерные системы.

В рамках поездки глава региона также осмотрел пожарную часть ПЧ-15, которая размещается в приспособленном здании 1985 года постройки. Объект не является типовым, имеются проблемы с кровлей, а часть специальной техники вынужденно размещается на открытой площадке. Состояние пожарной части было изучено для дальнейшего предметного рассмотрения вопроса.

Подводя итоги, Нурымбет Сактаганов подчеркнул необходимость комплексного развития сельской инфраструктуры, включая вопросы жизнеобеспечения и условий работы экстренных служб.