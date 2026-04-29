Систему выплат военнослужащим обновили в Казахстане — подробности

Министерство обороны Республики Казахстан обновило правила выплат военнослужащим, передает BAQ.kz.

Изменения вступили в силу 21 апреля.

Теперь четко определены «день принятия» и «день сдачи» должности — они влияют на расчет денежного довольствия. Уточнен и порядок отдельных выплат: например, при увольнении по отрицательным мотивам пособие для оздоровления считают пропорционально дням в месяце.

Также уточнен порядок начисления отдельных выплат. В частности, при увольнении с воинской службы по отрицательным мотивам пособие для оздоровления теперь рассчитывается пропорционально фактическому количеству календарных дней в месяце.

Кроме того, конкретизированы подходы к премированию. Военнослужащие могут поощряться за выполнение задач особой важности и сложности, достижение высоких результатов и образцовое исполнение обязанностей. Премии могут выплачиваться к государственным и профессиональным праздникам, а также к юбилейным датам. Юбилейными считаются 40 лет и каждые последующие пять лет.

Отдельный блок изменений касается социальной поддержки. Увеличен объем материальной помощи военнослужащим. Ее размер теперь определяется в кратном соотношении к минимальной заработной плате, которая в текущем году составляет 85 000 тенге.

Материальная помощь предоставляется за счет экономии бюджетных средств. В случае смерти близких родственников, супруга или свойственников она может достигать пятикратного размера минимальной заработной платы — до 425 тысяч тенге. При вступлении в брак, рождении ребенка, усыновлении или удочерении, а также при причинении имущественного вреда или необходимости лечения — до трехкратного размера — до 255 тысяч тенге.