В Алматы более 1200 семей оказались в затруднительном положении из-за смены собственников нескольких жилых комплексов, построенных по программе "аренда с последующим выкупом", передает BAQ.KZ.

Депутат фракции Общенационально социал-демократическая партия Наурыз Сайлаубай направил Премьер-Министру Олжасу Бектенову депутатский запрос с просьбой создать механизмы защиты прав граждан.

"Ситуация началась еще в 2016 году, когда дома "Алтын бұлақ-1", "Алтын бұлақ-2", "Жағалау" и "Каусар" перешли от одного застройщика к другому. В результате граждане, оплатившие свои квартиры полностью, не могут оформить право собственности", — сообщил Наурыз Сайлаубай.

По его словам, несмотря на долги компаний и смену собственников, процесс "аренды с последующим выкупом" продолжался. Теперь 100 семей, завершившие выплаты в 2023–2025 годах, столкнулись с отказом в выдаче документов на собственность.

"Даже те, кто более 15 лет является участником программы и вложил средства в капитальный ремонт квартиры, рискуют остаться без жилья. Это недопустимо", — подчеркнул депутат.

Сайлаубай предложил Премьер-Министру следующие меры:

1. Создать механизм одновременного освобождения от залога квартир всех участников программы, завершивших оплату (по списку, приложенному к запросу);

2. Ввести гарантии оформления права собственности для участников программы, полностью выполнивших обязательства по покупке;

3. Обеспечить возможность распоряжения имуществом, находящимся под залогом, включая продажу или передачу в дар.