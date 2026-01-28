"Ситуация как в фильме ужасов": в мажилисе подняли проблему недвижимости в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы более 1200 семей оказались в затруднительном положении из-за смены собственников нескольких жилых комплексов, построенных по программе "аренда с последующим выкупом", передает BAQ.KZ.
Депутат фракции Общенационально социал-демократическая партия Наурыз Сайлаубай направил Премьер-Министру Олжасу Бектенову депутатский запрос с просьбой создать механизмы защиты прав граждан.
"Ситуация началась еще в 2016 году, когда дома "Алтын бұлақ-1", "Алтын бұлақ-2", "Жағалау" и "Каусар" перешли от одного застройщика к другому. В результате граждане, оплатившие свои квартиры полностью, не могут оформить право собственности", — сообщил Наурыз Сайлаубай.
По его словам, несмотря на долги компаний и смену собственников, процесс "аренды с последующим выкупом" продолжался. Теперь 100 семей, завершившие выплаты в 2023–2025 годах, столкнулись с отказом в выдаче документов на собственность.
"Даже те, кто более 15 лет является участником программы и вложил средства в капитальный ремонт квартиры, рискуют остаться без жилья. Это недопустимо", — подчеркнул депутат.
Сайлаубай предложил Премьер-Министру следующие меры:
1. Создать механизм одновременного освобождения от залога квартир всех участников программы, завершивших оплату (по списку, приложенному к запросу);
2. Ввести гарантии оформления права собственности для участников программы, полностью выполнивших обязательства по покупке;
3. Обеспечить возможность распоряжения имуществом, находящимся под залогом, включая продажу или передачу в дар.
"Проблема затрагивает не только Алматы - подобные случаи фиксируются и в других регионах страны. Необходимо внимательно контролировать работу всех застройщиков, чтобы защитить права граждан", — отметил Сайлаубай.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области