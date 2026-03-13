Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Руслан Кайракбаев на пресс-конференции рассказал о ситуации на трассах Казахстана в связи с прошедшим циклоном и метелями, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на то, что пик метели закончился, последствия циклона остаются: на трассах все еще находятся застрявшие автомобили, в том числе грузовые. Спасатели продолжают эвакуацию и расчистку дорог.

«Циклон прошел через центральную часть страны, и в некоторых районах сохраняется метель. Несмотря на это, участки дорог открыты, и работа спасательных служб продолжается. Мы направили силы для помощи автомобилям, застрявшим на трассах. Если говорить о конкретных данных – количество машин, грузовиков, джипов, а также людей, застрявших на дороге, мы фиксируем и передаём в республиканский центр. Данные постоянно уточняются, потому что ситуация меняется каждую минуту», – сообщил Кайракбаев.

Руслан Кайракбаев также обратился к гражданам с призывом внимательно следить за информацией о погоде и обстановке на дорогах.