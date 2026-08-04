«Ситуация с Wildberries показала слабые места онлайн-торговли» — Шаккалиев
Министр призвал предпринимателей учитывать надежность площадок и активнее пользоваться отечественными маркетплейсами.
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Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries и призвал предпринимателей учитывать надежность площадки, скорость доставки и возможные логистические риски.
По его словам, при выборе маркетплейса бизнес прежде всего оценивает соотношение цены и качества, а также сроки доставки товара.
«Ситуацию и здесь важно понимать, что, выбирая ту или иную торговую площадку, конечно, предприниматель исходит из соотношения цены и качества, скорости доставки», – сказал Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве.
При этом министр призвал активнее использовать отечественные маркетплейсы.
«Вместе с тем мы сегодня, и, будучи министром торговли Казахстана, я всегда говорю, что надо использовать наши отечественные маркетплейсы максимально. Сегодня созданы все условия», – отметил он.
По словам главы ведомства, сложившаяся ситуация показала, что в сфере торговли важную роль играют гарантированность поставок и доверие к торговой площадке.
«Сегодняшняя ситуация показала, что в торговле одно из важнейших – это гарантированность и доверие. Учитывая текущие торговые маршруты, ситуацию и те риски, которые могут возникнуть с поставкой товара, логистические вопросы, связанные с хранением, конечно, надо выбирать наиболее оптимальные маршруты и наиболее оптимальный маркетплейс», – заявил Шаккалиев.
Он добавил, что предпринимателям следует принимать решение с учетом стоимости услуг, условий доставки, хранения товаров и устойчивости логистических маршрутов.
Напомним, ранее склады Wildberries в нескольких российских регионах, включая Ленинградскую, Московскую и Тверскую области, подверглись атакам беспилотников. На отдельных объектах возникли пожары и были временно ограничены поставки. На этом фоне министр призвал предпринимателей учитывать не только стоимость услуг маркетплейсов, но и устойчивость логистических маршрутов, надежность поставок и возможные риски.
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