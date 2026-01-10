Доцент Китайского народного университета и доктор наук Политехнической школы Фабьен Гаргам прокомментировал информацию о вскрытии пробы B казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

По словам специалиста, вероятность того, что вторая проба окажется отрицательной, крайне мала, особенно если речь идёт о мельдонии.

"Вероятность очень низкая, особенно в случае с мельдонием. Отрицательный результат пробы B поставил бы под сомнение точность первоначального результата пробы A", — написал Гаргам в социальной сети X.

В декабре допинг-проба A Жанибека Алимханулы показала наличие запрещённого вещества в организме боксёра. В результате был отменён его бой против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее команда казахстанского спортсмена запросила вскрытие пробы B.

Отметим, сегодня президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков сообщил, что проба B была вскрыта. При этом официальная информация о результатах анализа на данный момент отсутствует.