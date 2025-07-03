"СК-Фармация" создавалась для того, чтобы делать закуп лекарств прозрачным и выгодным для государства. Но за 15 лет компания стала синонимом скандалов, дефицита и неэффективности. Руководство менялось почти каждый год, возбуждались уголовные дела, но никто из бывших глав не получил реального срока. Сейчас компанию возглавил Нурлыбек Асылбеков – и ему предстоит восстановить утраченное доверие. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как "СК-Фармация" дошла до кризиса и что ждёт её дальше.

Как создавали главный фарм-дистрибьютор страны

Национальный оператор по закупу медикаментов "СК-Фармация" был создан в 2009 году постановлением правительства. Изначально компания входила в структуру фонда "Самрук-Казына". В 2013 году её передали в подчинение Министерству здравоохранения, сделав ключевым звеном в обеспечении населения лекарствами.

Главной задачей было централизовать закупки медикаментов и медицинских изделий для ГОБМП и ОСМС. Предполагалось исключить посредников и добиться экономии бюджетных средств. Компания должна была напрямую работать с производителями, заниматься логистикой и складированием, а также вести электронный учёт остатков и поставок. С 2011 года ей поручили и централизованный лизинг медицинской техники.

На бумаге идея выглядела логично: централизованный подход должен был сделать систему закупок прозрачной и эффективной. В отчётах заявлялось об экономии десятков миллиардов тенге. Но реальность оказалась далека от ожиданий. С самого начала деятельность "СК-Фармации" сопровождалась проблемами. И с каждым годом их становилось всё больше.

Руководство СК-Фармации: череда смен и скандалов

Компания с первых лет попадала в скандальные истории, в основном из-за качества и стоимости закупаемых препаратов. Это вызывало общественный резонанс, критику со стороны властей и регулярные отставки руководства.

В 2010 году в Шымкенте несколько новорождённых заразились ВИЧ. Первый Президент РК Назарбаев распорядился пожизненно обеспечивать их оригинальными дорогими препаратами. Однако "СК-Фармация" закупила дешёвые заменители сомнительного качества. Родители и общественники выступили с протестами. Минздрав был вынужден вмешаться. Параллельно выяснилось, что компания неправильно спрогнозировала потребности в антиретровирусных препаратах. В результате пациенты в Южно-Казахстанской области остались без жизненно необходимых лекарств. Руководитель Вадим Зверьков был отправлен в отставку. Это стало первым громким увольнением в истории компании.

Сыздык Баймуканов, который занял его место, также недолго удерживался у руля. В 2012 году ассоциации пациентов – диабетиков и больных гемофилией – раскритиковали "СК-Фармацию" за переход на дешёвые аналоги вместо оригинальных лекарств. Руководство компании обвинило активистов в лоббировании интересов западных производителей. В это же время Счётный комитет обнаружил нарушения в тендерах и отсутствие согласованной ценовой политики. Баймуканов покинул пост.

В 2013 году при руководителе Бейсен Назарбеке началась новая волна скандалов. Фонд "Самрук-Казына" подал в суд на "СК-Фармацию" за превышение полномочий при заключении контрактов. Компанию перевели из структуры фонда под контроль Минздрава. Осенью депутат Меруерт Казбекова озвучила в Парламенте, что некоторые препараты закупались в 3–5 раз дороже, чем в Грузии. Аналогичная ситуация была с медоборудованием: Узбекистан и Кыргызстан покупали те же аппараты у того же поставщика вдвое дешевле. Внутреннее расследование выявило отсутствие складов и транспорта, непрозрачную логистику и завышение цен. Руководству удалось избежать уголовного преследования, но репутация компании как непрозрачной монополии закрепилась.

В 2017 году терпение властей лопнуло. Тогдашний Премьер Бакытжан Сагинтаев потребовал ликвидировать дефицит лекарств. А уже 3 февраля Экс-Президент Назарбаев в жёсткой форме раскритиковал "СК-Фармацию". Он назвал компанию "мафией" и заявил, что она мешает развитию отечественных фармзаводов. Руководитель Нуржан Алибаев был уволен. Новый министр Елжан Биртанов получил поручение навести порядок в закупочной системе.

До 2017 года почти каждая смена руководителя сопровождалась скандалами, обвинениями в завышении цен, коррупции и лоббировании интересов поставщиков. И всё это оказалось не временными сбоями, а устойчивой системой.

Уголовные дела против экс-руководителей

Некоторые фигуранты истории "СК-Фармации" стали участниками уголовных дел. В 2017 году был арестован Максим Касаткин. Его обвинили в хищении более 1,8 млрд тенге при заключении контрактов с фармкомпаниями. Он якобы отдавал предпочтение фирме "КазСибФармацея", а предложения конкурентов отклонял. Это был первый случай уголовного преследования главы дистрибьютора.

Позже были задержаны и другие лица, включая чиновников Минздрава. Это подтвердило, что коррупционные риски на фармрынке были системными.

Следующим стал случай с Бериком Шарипом – руководителем в период начала пандемии. Его обвинили в срыве поставок медикаментов и средств индивидуальной защиты. Медики оказались без масок и костюмов, многие заболели. Также при обыске у него нашли незарегистрированное оружие. В 2021 году суд оправдал Шарипа по основному делу. Провал снабжения признали следствием системных проблем, а не его личной виной. За хранение оружия он получил штраф, который фактически был зачтён временем, проведённым в СИЗО.

Тем не менее сам факт ареста в разгар пандемии подорвал остатки доверия к "СК-Фармации". Критики отмечают, что никто из руководителей компании так и не понёс серьёзного наказания. Однако сами уголовные дела показали: система закупок была далека от прозрачной. Препараты часто закупались через посредников и по завышенным ценам. Это шло вразрез с заявленной целью – обеспечить эффективную и экономную систему распределения лекарств.

Испытание пандемией COVID-19

2020 год стал настоящим испытанием для всей системы здравоохранения Казахстана. Главную роль в обеспечении лекарствами должна была сыграть "СК-Фармация". Однако именно в момент, когда от неё ждали чёткой и быстрой работы, компания оказалась не готова. Это привело к, пожалуй, самому громкому скандалу за всю её историю.

Во время первой волны COVID-19 в больницах стремительно росло число пациентов с пневмонией. Власти разворачивали новые койки. Люди массово скупали жаропонижающие и противовирусные препараты. Аптеки пустели, а в стационарах не хватало жизненно важных лекарств. При этом нужные медикаменты уже находились на складах "СК-Фармации", но не были доставлены в больницы вовремя. Причина – организационные сбои.

Общество отреагировало резко. Люди не понимали, почему лекарства лежат на складах, пока врачи и пациенты испытывают острую нехватку. Президент Касым-Жомарт Токаев 10 июля 2020 года жёстко высказался на заседании правительства. Он напомнил, что о проблемах с "СК-Фармацией" говорят уже 15 лет, и упомянул о "клановых интересах", тормозящих работу компании. Он потребовал немедленно уволить руководство и начать расследование.

В тот же день председатель правления Берик Шарип был отправлен в отставку. Позже его арестовали. Генпрокуратура провела проверку и выяснила: на складах "СК-Фармации" простаивали даже гуманитарные грузы с медикаментами и средствами защиты, поступившие из-за рубежа. При этом больницы остро нуждались в этих поставках.

Новым руководителем назначили Ерхата Искалиева. Ему поручили стабилизировать ситуацию. Однако и в 2021 году проблемы не исчезли. В ряде регионов вновь возникли перебои с поставками СИЗ. Президент напомнил о необходимости персональной ответственности и дал понять, что времени на исправление ошибок остаётся всё меньше.

К 2022 году обстановка постепенно улучшилась. Однако доверие к компании было сильно подорвано. Вместо быстрой мобилизации в критический момент "СК-Фармация" продемонстрировала бюрократизм, отсутствие гибкости и неготовность к форс-мажорам. В обществе начали всё чаще звучать вопросы: нужна ли стране такая модель единого дистрибьютора, если в самый важный момент она не справилась?

Пандемия лишь обострила те проблемы, которые копились годами. Система оказалась слишком инертной, закрытой и неповоротливой. Это вновь поставило вопрос о необходимости глубокой реформы – вплоть до полного пересмотра подходов к лекарственному обеспечению в Казахстане.

Выявленные проблемы и необходимость реформ

После пандемии государство решило внимательно изучить деятельность "СК-Фармации". В 2024 году Высшая аудиторская палата (ВАП) провела комплексную проверку. Её результаты были представлены в Мажилисе и вызвали широкий резонанс.

Аудиторы выявили 36 системных нарушений. Одним из главных стало завышение цен. Компания закупала лекарства и медицинские изделия на 40–365% дороже рыночной стоимости. В результате государство переплатило около 8 миллиардов тенге. Кроме того, закупались препараты, которые потом оказывались ненужными. Учреждения возвращали излишки на сумму 2,8 млрд тенге. Почти 280 млн тенге ушли впустую – медикаменты просто испортились на складах.

Также выяснилось, что большинство тендеров проходили без реальной конкуренции. Более половины закупок проводились при участии только одного поставщика. По сути, это были формальные торги, в которых выигрывали аффилированные компании. По мнению антикоррупционной службы, схема позволяла держать цены на максимально возможном уровне.

Серьёзные претензии возникли и к долгосрочным контрактам с так называемыми отечественными производителями. Аудит показал, что восемь таких компаний на самом деле ничего не производили. Они просто ввозили импортные лекарства и оформляли их как казахстанскую продукцию. Об этом свидетельствовали данные о нулевом потреблении электроэнергии и отсутствии закупок сырья. То есть компании получали бюджетную поддержку, не имея собственных мощностей.

Ещё одна проблема – логистика. У компании до сих пор нет собственных складов. Все процессы делегированы подрядчикам, а их услуги дорожают. За два года расходы на хранение и доставку медикаментов выросли с 6,8 до 10,2 млрд тенге. Таким образом, вместо экономии "СК-Фармация" стала дополнительным затратным звеном в системе здравоохранения.

После публикации отчёта Минздрав сначала не согласился с выводами аудиторов и даже намекнул на возможность обжаловать их. Однако масштабы проблем были очевидны. Депутаты потребовали привлечь к ответственности тех, кто допустил нарушения. В экспертной среде стали говорить, что система подошла к грани. Кто-то предлагает радикальные реформы и полную цифровизацию. Другие – ликвидацию монополии и возвращение к конкуренции между поставщиками.

История "СК-Фармации" – наглядный пример того, как хорошая идея может обернуться провалом без контроля и прозрачности. Ещё до создания компании эксперты предупреждали: монополия в этой сфере несёт коррупционные риски. Прошло 15 лет, и эти опасения стали реальностью. Многие вспоминают опыт 1990-х годов, когда существовало госпредприятие "Фармация". Тогда всё тоже закончилось скандалами и ростом цен.

Есть, однако, и позитивный момент: теперь системные проблемы признаны на самом высоком уровне. Государство готово к переменам. Нового руководителя – Нурлыбека Асылбекова – называют человеком с опытом и антикризисным мышлением. Ему предстоит не просто управлять, а фактически перезапустить всю модель закупок. Удастся ли это – покажет время. Но ясно одно: допустить повторение прежних ошибок страна больше не может.